Deel dit artikel:











VEV volgend seizoen terug met nieuw eerste elftal en nieuwe trainer Anne Christ wordt de nieuwe trainer van VEV (Foto: VEV)

VOETBAL - Dit seizoen trok VEV het eerste elftal nog terug uit de competitie. In het nieuwe seizoen komt het team uit Klazienveen-Noord terug met een team en heeft het een nieuwe trainer. Anne Christ komt over van Geesbrug en gaat de club trainen.

Geschreven door Rene Posthuma

Na het terugtrekken van het eerste elftal heeft het bestuur van VEV hard gewerkt om weer een nieuw elftal te presenteren. Na een aantal gesprekken werd het al snel duidelijk dat er volgend seizoen weer een nieuw eerste elftal komt. Met het aantrekken van Anne Christ als trainer hoopt de club een goede fundering te leggen voor de sportieve toekomst van VEV.



Ambitie

Anne Christ begint met ambitie aan zijn nieuwe klus “Ik kom naar VEV om een goed presterend eerste elftal te vormen met daarin de kenmerken: inzet, passie en gezelligheid. Vanuit daar komen de punten vanzelf. Mijn doelstelling is om zo hoog mogelijk in de 5e klasse te eindigen", laat de nieuwe trainer in een verklaring weten.



Drukkerij Hermans is vanaf seizoen 2018-2019 de nieuwe hoofdsponsor van VEV. Het sponsorcontract word aangegaan voor de duur van 3 jaar.Met de komst van een nieuwe trainer en een nieuwe sponsor hoopt de club nu nog op nieuwe spelers.