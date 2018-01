Feestje na fipronilcrisis: familie Oving mag weer eieren aan huis verkopen

ODOORNERVEEN - De vlag hangt in de top en de boerderij is met kleine vlaggetjes versierd. De familie Oving in Odoornerveen viert dat zij vandaag voor het eerst sinds de fipronilcrisis weer eieren bij huis kunnen verkopen.

Begin augustus werd duidelijk dat de eieren van de familie Oving besmet waren met fipronil. Een half miljoen eieren moesten worden vernietigd, 60.000 kippen werden geruimd."Psychologisch was het een heel zware periode", kijkt Mariska Oving terug, terwijl ze de eerste eieren in het stalletje bij de straat zet. "De kippen die op zo'n vreselijke manier weg moesten, de eieren die weggingen, verschrikkelijk. We hebben bijna een half miljoen euro schade geleden en de afwikkeling hiervan is onzeker.""Loslaten van deze crisis is moeilijk", vindt Oving. "Het blijft een litteken dat er 60.000 kippen in onze schuur vergast zijn. Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat het niet nodig was om de kippen en eieren te vernietigen. Dat vonden wij toen ook al."In de afgelopen maanden kreeg de familie Oving veel steun uit de buurt. Al bijna twintig jaar kopen buurtbewoners de eieren bij de boerderij, maar dat was nu niet mogelijk. "Iedereen heeft zo met ons meegeleefd", zegt Oving. "Wij zijn daarom blij dat we iedereen weer kunnen voorzien van eieren. Dit voelt toch een beetje als een feestelijke opening."Afgelopen week werd het bedrijf van Oving officieel schoon verklaard door de Voedsel en Warenautoriteit, en haalde donderdag de eerste vrachtwagen al twaalf pallets met eieren op. Sinds juli was dit meer gebeurd.Het is een feestje met een kleine kanttekening. Want hoewel de fipronilcrisis achter de rug is, kampt de pluimveesector alweer met een nieuw probleem. Vogelgriep."Daarom hebben we nu een ophokplicht", legt Oving uit. Op termijn kan dat een probleem opleveren voor hun vrije uitloopeieren. "Voor ons is het afwachten hoe lang dit gaat duren."