Twee maanden cel voor winkelinbraak en diefstallen in Hoogeveen De rechtbank in Assen stuurt de man twee maanden de cel in (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Na veertien jaar is een 45-jarige Hoogevener toch weer opnieuw de fout in gegaan. De rechtbank legde hem voor een winkelinbraak, twee winkeldiefstallen en valsheid in geschrifte twee maanden cel op.

In oktober vorig jaar sloeg de man een ruit van een drogisterij in zijn woonplaats in, waarna hij parfum, bodylotion en douchegel meenam.



Bloedspoor

Een bloedspoor op de ruit leidde de politie naar de Hoogevener. In dezelfde maand werd de man op heterdaad betrapt tijdens het stelen van koffie en wasmiddel in een supermarkt. Hetzelfde gebeurde in augustus ook al.



Handtekening vervalst

Een jaar eerder vervalste hij de handtekening van zijn ex-vriendin op een overschrijvingskaart en maakte hij zo 500 euro naar zichzelf over. Het stel had gezamenlijk zo’n 1000 euro gespaard. De man vond dat hij nog recht had op de helft van dat bedrag. “Misschien had hij er recht op, maar de manier waarop hij het geld heeft teruggehaald mag niet”, vond de officier van justitie.



De man heeft een flink strafblad, maar was al jaren niet meer met politie en justitie in aanraking gekomen. Naast de gevangenisstraf moet de Hoogevener het overgeboekte geld terugbetalen.