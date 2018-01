Deel dit artikel:











Taalcoordinator Wilma Klein blij met nieuwe taalvrijwilligers Zanger Rene Karst gaat iedere week op pad om laaggeletterdheid in kaart te brengen

Goed lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sterker nog, 1 op 6 mensen is laaggeletterd in Nederland. En dat moet veranderen!

In Van letter tot letter gaat zanger René Karst daarom iedere week op pad om het probleem in kaart te brengen.



In deze aflevering

René is deze keer bij het taalhuis Midden-Drenthe, in Beilen. Daar kregen 12 nieuwe taalvrijwilligers hun diploma. Zij gaan dus laaggeletterden helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Taalcoordinator Wilma Klein geeft de cursus en is heel blij met de nieuwe vrijwilligers.