Boeren zetten poule op voor zonneparken Boeren zetten samen een poule op voor zonneparken (foto:Pieter Van Maele/ANP)

BORGER-ODOORN - Boeren in de gemeente Borger-Odoorn steken de koppen bij elkaar. Ze hebben gezamenlijk een poule opgericht voor zonneparken.

Boeren die interesse hebben om zonneakkers op het land te krijgen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Tot nu toe zijn dit er zeventien.



Geen scheve gezichten

"We willen met dit initiatief scheve gezichten voorkomen", zegt Jan Reinier De Jong, akkerbouwer en een van de initiatiefnemers. "Straks komen er zonneakkers en het kan zijn dat boer A, B en C wel in aanmerking komen, maar een andere boeren niet."



Grond bundelen

Daarom zijn de boeren afgelopen najaar bij elkaar gekomen. "De grond van de boeren die meedoen, bundelen we. De boer bij wie een park wordt gerealiseerd zal natuurlijk een vergoeding krijgen. Maar degenen bij wie niets op het perceel komt te staan, krijgt dit nu ook, door middel van een optievergoeding", zegt De Jong.



Versnellen procedure

Met het initiatief hopen de boeren tevens dat de procedure sneller verloopt. Door de gemaakte afspraak eisen ze nu niet van de gemeente dat op hun land een zonneakker moet komen, maar leggen dit besluit bij de gemeente neer. "Zo maken we het hen makkelijker."



De Jong heeft nog geen contact gehad met de gemeente. "Maar de eerste reactie die ik las van wethouder Buijtelaar was positief", zegt De Jong, die hoopt deze week met de aanvraag naar de gemeente te gaan. Hij verwacht dat de zonnepanelen op zijn vroegst in het najaar van 2018 liggen.