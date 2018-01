Deel dit artikel:











Familie vermiste man Hoogeveen: We worden gek van onzekerheid In de omgeving van een Hoogeveense GGZ-instelling werd gezocht naar Frans Mistrate Haarhuis (foto: Petra Wijnzsema/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De familie van de vermiste 66-jarige Frans Mistrate Haarhuis vreest het ergste. Dat zegt zijn zoon Guus Mistrate Haarhuis uit Enschede.

Afgelopen weekend is intensief gezocht naar vader Frans. Met mensen en honden is de directe omgeving van de Hoogeveense GGZ-instelling aan de Dr. G.H. Amhoffsweg uitgekamd.



Een hondenteam uit Brabant vond zaterdag mogelijk een spoor bij de Hoogeveense Vaart. Zondag is dat gebied met een boot, sonar en twee duikers afgezocht. Dit heeft geen resultaat opgeleverd.



Geen nieuwe tips

"De tips zijn nu wel zo'n beetje opgedroogd", zegt zoon Guus. "Ook in de buurt van zijn geboorteplaats Zenderen is uitgebreid gezocht. We hebben de angst dat we hem niet meer in leven zullen vinden. We zijn wanhopig."



Frans Mistrate Haarhuis verdween op 30 december uit de GGZ-instelling aan de Dr. G.H. Amhoffsweg in Hoogeveen. Hij was depressief, had suicidale neigingen en zat daar op vrijwillige basis op de gesloten afdeling sinds 18 december. Hij kwam vanuit de crisisopvang in Assen.



Depressief

Op 28 december werd hij overgeplaatst naar een afdeling met meer vrijheid, maar van waaruit hij alleen naar buiten kon in overleg. "Hij zou geen suicidale gedachten meer hebben, maar uit de berichten die hij ons stuurde was het duidelijk dat het niet goed met hem ging," zegt zoon Guus.



Guus heeft de camerabeelden gezien van hoe zijn vader de instelling verliet. "Hij maakte een gedecideerde indruk. Het leek alsof hij een plan had," zegt hij. "Hij is zonder jas, pinpas en telefoon weg gegaan, dus we houden er rekening mee dat hij van plan was om er een einde aan te maken," aldus Guus. Hij denkt niet dat zijn vader grote afstanden lopend heeft afgelegd, omdat die dan wel gezien zou zijn.



Oproep meer tips

Frans Mistrate Haarhuis droeg op de dag van zijn vermissing een bruine broek, een lichtblauw overhemd, bruine schoenen en had geen jas aan. Ook heeft hij twee gehoorapparaten. Mensen die Frans gezien hebben, wordt verzocht dit te melden bij de politie.