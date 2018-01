Deel dit artikel:











Hoogeveense zet ambtelijke brieven om in begrijpelijke taal Deze week is René op de koffie bij Gea Mulder in Hoogeveen

Eén op de zes mensen kan niet goed lezen en schrijven. Zij zijn dus laaggeletterd. Om dit aantal terug te dringen, zetten de Bibliotheken Drenthe zich in om het probleem in kaart te brengen. Zanger René Karst helpt daarbij.

In deze aflevering

Gea Mulder uit Hoogeveen was ooit laaggeletterd. Maar, inmiddels zit ze in een brievencommissie van de gemeente die ambtelijke stukken omzet in begrijpelijke taal. Dankzij Liesbeth den Heijer van het taalhuis in Hoogeveen kwam bij Gea aan het licht dat ze eigenlijk niet zo goed was in taal.