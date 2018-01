Deel dit artikel:











Drentse taalhuizen krijgen steun van de Lions Meppel René Karst gaat iedere week op pad in het kader van laaggeletterdheid in Drenthe

Iedere week gaat zanger René Karst op pad om laaggeletterdheid in Drenthe in kaart te brengen. En dat is nodig, want één op de zes Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe en de taalhuizen in de provincie proberen dit aantal naar beneden te krijgen.

In deze aflevering

René is deze week bij Piet Maes, in Staphorst. Piet zet zich samen met de Lions Meppel in voor laaggeletterdheid in Drenthe. Ze doen dit op verschillende manieren.