Steeds meer cursisten bij taalpunt Westerveld René Karst is deze week bij de bibliotheek in Diever

Eén op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe vindt dat dit aantal naar beneden moet en zet zich daarom in op het gebied van laaggeletterdheid. Ook zanger René Karst zich in voor laaggeletterdheid en gaat daarom iedere week op pad.

In deze aflevering

René is op bezoek bij het taalpunt in de bibliotheek in Diever, in de gemeente Westerveld. Alie Geerts is daar taalcoördinator en ziet dat steeds meer cursisten de weg naar het taalpunt weet te vinden.