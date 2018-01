Deel dit artikel:











Scooter vliegt in brand in Hoogeveen De scooter raakte onherstelbaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op het fietspad langs de Melkweg in Hoogeveen is een scooter in brand gevlogen.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de scooter onherstelbaar beschadigd raakte. Hoe de brand ontstond is niet bekend.