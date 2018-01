Video: Otter daagt bever uit, wie wint?

Een bever denkt rustig te kunnen zwemmen, maar dan komt er een otter aan en die besluit dat het gedaan is met de rust. Op de cameravalbeelden van deze week is te zien hoe de otter de bever uitdaagt.

De beelden zijn van Peter Venema en gemaakt in Assen.Vorige week zagen we op de cameraval beelden uit Duitsland. Daarop zag je een wolf die rustig rondscharrelde voor de cameraval van Hans Hasper. Wil je de beelden terugzien? Dat kan hier Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je deze met ons delen? Dat kan via dit formulier . Of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.