Kopperprent van Jan en Josca Nefkens uitgereikt in Echten

ECHTEN - Het is vandaag de feestdag van de drukkers: Koppermaandag. De eerste maandag na Driekoningen. Het is een oude traditie, die in de vijftiende eeuw is ontstaan bij de oude gildes. In Echten werd de Kopperprent uitgereikt.

Bij boekbindcentrum De Hummelhoeve in Echten werd vanmiddag de eerste Kopperprent van het jaar gepresenteerd. De Kopperprent is gemaakt door de 82-jarige Jan Nefkens en zijn 22-jarige kleindochter Josca uit De Wijk. Burgemeester Roger de Groot van De Wolden kreeg de eerste prent uitgereikt."Het is een Kopperprent met een boodschap. Deze prent geeft de ontwikkeling van de wetenschap van de mens in de loop van al die jaren weer. Dat gaat de laatste tijd zo snel en dat is van papier nu digitaal geworden. De vraag is wat er in de toekomst gebeurt met die digitale informatie. Blijft-ie wel bestaan? Bij boekdrukkunst is je bibliotheek heel wat waard. Het is een onderwerp wat altijd in mijn hoofd zit", zegt Jan Nefkens.Kleindochter Josca heeft de hele vormgeving van de prent op zich genomen "Mijn opa had een aantal ideeën in zijn hoofd en ik heb dat uitgevoerd met hier en daar wat aanpassingen. Ik heb hiervoor nog nooit van de Koppermaandag gehoord, maar ik vond het hartstikke leuk om te doen", zegt kleindochter Josca.