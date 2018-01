Deel dit artikel:











Assenaar krijgt voorwaardelijke straf voor slaan met bord De man uit Assen sloeg met een bord op het hoofd van een medebewoner (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 25-jarige Assenaar heeft een taakstraf van zestig uur gekregen voor mishandeling van een medebewoner en een aantal vernielingen. De werkstraf is geheel voorwaardelijk, omdat de rechter rekening hield met de persoonlijke omstandigheden van de man.

De Assenaar werd in juni 2017 in zijn woongroep door een medebewoner aangesproken omdat hij kauwgom onder zijn schoen had. Daar werd de man zo boos om dat hij een bord kapot sloeg op het hoofd van de medebewoner. Enkele maanden later gooide hij twee ruiten van een bedrijfsruimte in en vernielde hij een televisie, bloembakken en een afzuigkap van de woongroep waar hij woont.



Strafrecht

De officier van justitie eiste een geheel onvoorwaardelijke werkstraf van zestig uur. De officier noemde de feiten ‘pittig’ en ‘fors’ en verwees naar het strafblad van de Assenaar. De rechter hield echter rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man, die licht verstandelijk beperkt is. “Het strafrecht heeft voor dit soort zaken niet veel te bieden. Ik vind de man wel strafbaar, maar ook minder toerekeningsvatbaar. Daarom doe ik het voor deze keer zo”, legde de rechter zijn oordeel uit.



Mocht de Assenaar binnen twee jaar weer de fout in gaan, moet hij alsnog de volledige taakstraf uitvoeren.