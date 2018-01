Misbruikzaak Terra: 'Het heeft een behoorlijke impact gehad'

ASSEN - Voor het eerst reageert Terra op de misbruikzaak, waarbij een 40-jarige leraar een 13-jarige leerlinge misbruikte. "Het heeft een behoorlijke impact gehad", zegt woordvoerster Trijnie van Wijk.

Volgens haar probeerde de school zo snel mogelijk de draad weer op te pakken, na het nare nieuws. "Je moet vooruitkijken, overgaan tot de orde van de dag. Het is voor de leerlingen belangrijk dat de structuur snel weer wordt opgepakt. Maar we hebben er natuurlijk wel aandacht aan geschonken."De rechter heeft de voormalige leraar dertig maanden cel opgelegd, waarvan tien voorwaardelijk.In december, toen het nieuws aan het licht kwam, gingen klassen samen met hun mentor in gesprek. Ook was er slachtofferhulp geregeld. Voor de ouders werd een informatieavond georganiseerd. Zij konden vragen stellen aan de directie over de misbruikzaak.Van Wijk geeft verder aan dat het lastig zal zijn om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Volgens haar is het vooral belangrijk dat leerlingen en leraren blijven communiceren. "Zowel met elkaar, als met de directie, mochten er problemen zijn."Met de ouders is afgesproken dat Terra zich verder weinig zal uitlaten over de kwestie.