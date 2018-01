Deel dit artikel:











Burgemeester Out op de bres voor Moorlag in nieuwjaarstoespraak Burgemeester Marco Out sprak zijn steun uit aan PvdA-Kamerlid William Moorlag (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) Marco Out tijdens zijn nieuwjaarstoespraak (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - Burgemeester Marco Out van de gemeente Assen heeft zijn steun uitgesproken aan PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Geschreven door Jeroen Willems

Out waarschuwde in zijn nieuwjaarstoespraak voor de invloed en gevaren van social media. "De snelheid waarmee informatie zich verspreidt en het notoire gebrek aan context zorgen er voor dat iedereen tegenwoordig in het hakblok kan belanden."



Onterecht-met-je-hoofd-in-het-hakblok-award

De burgemeester van Assen noemde Moorlag als het voornaamste slachtoffer en wil hem daarom de 'onterecht-met-het-hoofd-in-het-hakblok-award' overhandigen. "Hij sprong als directeur van Alescon op een rijdende trein. Deze trein had als enige bestemming minder kwetsbare mensen zonder werk thuis laten zitten. En dan wordt hij weggezet zoals hij is weggezet. Ik vind daar wat van."



Banengroei

Out sprak verder zijn trots uit over de 1.400 extra banen die er in de afgelopen jaren in Assen zijn gerealiseerd. Volgens de burgemeester is Assen daarmee koploper in Drenthe en hoopt hij de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. "Er zitten meer nieuwe bedrijven in het vat."



Formule 1

De gemeente Assen wilde zich tot nu toe niet uitlaten over een mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen, maar Out toonde zich nu toch enthousiast voor de belangrijkste autoraces van de wereld. "Ik ben er van overtuigd dat het naar het TT Circuit van Assen halen van de Formule 1 een spektakelstuk zou zijn."



Hij gaf daarbij wel aan dat de motorgeschiedenis van het circuit niet in de waagschaal moet worden gesteld. "Natuurlijk moet je de unieke positie in de MotoGP niet verliezen. Niet door aanpassingen aan het circuit en niet door het nemen van financiële risico's. En natuurlijk zijn er milieugrenzen."



TT World

Out verwacht sowieso reuring dit jaar rondom het TT Circuit. Hij doopte het gebied, dat eerder bekend stond als de Toeristisch Recreatieve Zone, om tot het meer toegankelijke TT World. In het gebied zijn plannen voor onder meer een ijsbaan, een outletcenter en een TT Hotel. "Alle betrokkenen zijn druk bezig om hun initiatieven en plannen op elkaar af te stemmen en binnenkort wordt dit zichtbaar."