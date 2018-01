Deel dit artikel:











Kijk terug: De vlogs van Loes over de reis naar Duitsland Loes legde de reis naar Duitsland vast in drie vlogs (Foto: RTV Drenthe)

De afgelopen drie weken was ROEG! niet in Drenthe, maar in Duitsland. Daar gingen Loes, boswachters Kees van Son en Pauline Arends en gast Hans Hasper op zoek naar oehoe's, de wolf en kraanvogels.





De eerste aflevering stond in het teken van oehoe's. Ook zie je plek in de steengroeve, waar de nacht werd doorgebracht.





In de tweede aflevering gingen Loes, Pauline, Kees en Hans op zoek naar de wolf, Of ze hem gevonden hebben kun je hier zien.





In de derde aflevering werd een plek bezocht waar jaarlijks veel kraanvogels zitten. Pauline en Kees waren in ieder geval bijzonder enthousiast.

