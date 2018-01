Deel dit artikel:











OM start proef met uitvoeren werkstraf in eigen COA COA in Ter Apel (foto: RTV Noord)

TER APEL - Bewoners van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel of Musselkanaal die een strafbaar feit plegen en hiervoor een taakstraf krijgen, moeten die vanaf vandaag in het COA waar ze verblijven uitvoeren.

De nieuwe maatregel is een proef van het openbaar ministerie in Noord-Nederland en duurt zes maanden.



Het gaat om delicten als mishandeling, diefstal, vernieling, bedreiging en beledigingen. De delicten kunnen zowel op het terrein van het COA of daarbuiten zijn gepleegd.



Het idee is dat andere bewoners zien dat delicten bestraf worden. Voor de dader zelf moet het uitvoeren van de straf bij je eigen mensen ervoor zorgen dat de kans op herhaling kleiner is.