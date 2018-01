Deel dit artikel:











Nieuw bij RTV Drenthe: het nieuws in een minuut Een blije Mariska Oving mag weer eieren verkopen (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

ASSEN - Snel bijgepraat worden kan vanaf vandaag via 'het nieuws in een minuut'. In ongeveer zestig seconden laat RTV Drenthe je voortaan elke werkdag rond het middaguur het laatste nieuws zien.

In deze aflevering: de familie Oving uit Odoornerveen mag eindelijk weer eieren verkopen nadat een half jaar geleden fipronil in de eieren gevonden werd, na bijna dertig jaar is het voorbij voor de gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen en de zaak van de verdwijning van Willeke Drost staat op de coldcasekalender