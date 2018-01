Restaurant De Loohoeve wint Gouden Koksmuts

AMSTERDAM/SCHOONLOO - Restaurant De Loohoeve in Schoonloo heeft de Gouden Koksmuts gewonnen.

Tijdens de wedstrijd om de Gouden Koksmuts gingen acht teams, bestaande uit drie personen, de strijd aan door vier gerechten te creëren op basis van een zogenaamde blackbox. De teams ontvingen niet eerder dan vandaag de blackbox, waarin de ingrediënten zaten waarmee zij hun vier gangen binnen bepaalde tijd moesten koken en presenteren aan de jury.Dit jaar moesten de teams werken met onder meer kalfsvlees, scheermessen en forel. Het thema van de wedstrijd was duurzaamheid.Dat De Loohoeve mee mocht doen, is volgens Misset Horeca bijzonder omdat het restaurant geen Michelinster heeft of een SVH Meesterkok. "We schrijven ons al jaren in, steeds mochten we niet. Maar dit jaar mochten we eindelijk", zei Jeroen Brouwer van De Loohoeve voor de wedstrijd tegen het vakblad