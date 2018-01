Deel dit artikel:











Berry Zandink ook volgend seizoen trainer van MSC Berry Zandink is ook volgend seizoen trainer van MSC (foto: archief SWZ Sneek)

VOETBAL - Berry Zandink is ook in het nieuwe seizoen trainer van zondaghoofdklasser MSC-Amslod uit Meppel. De trainer uit De Blesse is bezig aan zijn eerste seizoen bij MSC, die halverwege het seizoen 6e staat in de hoofdklasse A.

Koning nieuwe trainer MSC-zaterdag

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook duidelijk wie Yves Heskamp bij de wit-zwarten opvolgt als trainer van de zaterdagtak van de vereniging. De onlangs bij FC Meppel op een zijspoor gezette Bernard Koning staat volgend jaar aan het roer bij de zaterdagvijfdeklasser. Koning is oud-eerste elftalspeler van MSC en trainde in het verleden verschillende jeugdteams van de Meppeler Sport Club.



