Erik de Jong verlengt bij vv Beilen

VOETBAL - Erik de Jong is ook het komende seizoen trainer van vv Beilen. De 41-jarige oefenmeester is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij de zondagtweedeklasser.

Beilen staat vijfde in de 2e klasse L en heeft maar twee verliespunten minder dan koploper Valthermond."De prestaties zijn goed en samen met zijn staf en spelersgroep zorgt De Jong voor een positieve uitstraling van de club", aldus de toevoeging op het nieuwsfeit door het het bestuur van vv Beilen.De Jong is bezig aan zijn tweede periode als trainer van vv Beilen. In de zomer van 2002 was Beilen zijn eerste club als hoofdtrainer. Hij bleef er vier seizoenen om daarna de overstap te maken naar vv Emmen. Bij Emmen was hij ook vier jaar in dienst. Via twee seizoen SVV'04 streek hij neer bij DZOH. Bij die club was De Jong 3,5 seizoen werkzaam.