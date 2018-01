Van Duinen en Brunsting blijven bij HZVV

VOETBAL - Het trainersduo Gert van Duinen/ Harold Brunsting is ook volgend seizoen actief bij zaterdaghoofdklasser HZVV. Beide trainers kwamen een nieuw contract overeen voor de duur van één seizoen.

Daarmee hebben alle Drentse topamateurclubs (ACV, Achilles 1894, MSC en dus ook HZVV) de positie van hoofdtrainer in het komend seizoen ingevuld.HZVV staat na veertien van de 30 duels op de negende plek in de zaterdaghoofdklasse B. Handhaving is dit seizoen het doel van de Hoogeveense club en het gat naar de ploegen die onder de rechtstreekse degradatiestreep staan (dat zijn NSC Nijkerk en Huizen) bedraagt zeven punten.Voor Van Duinen is HZVV zijn eerste club waar hij als hoofdtrainer actief is. Brunsting was al de eindverantwoordelijke man bij HZVV, Achilles 1894, SC Erica en VKW.