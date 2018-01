Minister Wiebes: Nederland moet van het gas af

ASSEN - ''Nederland moet van het gas af." Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in een reactie op de aardbeving in Groningen vandaag.

De aardbeving met een kracht van 3.4 is de zwaarste aardbeving sinds de afgelopen vijf jaar. Minister Wiebes komt in het eerste kwartaal van dit jaar met een brief waarin staat hoe Nederland zo snel mogelijk van het gas af kan, meldt RTV Noord De NAM moet volgens Wiebes de gaswinning in Groningen verminderen. Minister Wiebes is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. "Ik probeer maximaal te verminderen", aldus Wiebes.Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil dat de NAM maatregelen neemt. SodM eist dat er binnen 48 uur een analyse is van de aardbeving en dat de NAM een voorstel doet met maatregelen. Uit analyse van de SodM zelf blijkt dat de beving zo zwaar was dat er ingegrepen moet worden.Volgende week is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de aardbeving. Kamerlid Agnes Mulder (CDA) uit Assen vroeg het debat vandaag aan. Ze wil het onder meer hebben over het schadeprotocol, vertelt Mulder aan RTV Noord Het oude schadeprotocol werd afgeschaft en er is nog steeds geen nieuwe. Eerder gaf PvdA-Kamerlid Henk Nijboer al aan dat dit protocol niet alleen voor Groningers met aardbevingsschade moet gelden, maar ook voor inwoners van Drenthe en de rest van Nederland.