Midden-Drenthe zet in 2018 in op jongeren en naoberschap

BEILEN - Jongeren en naoberschap, dat waren de sleutelbegrippen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de gemeente Midden-Drenthe gisteravond.

"Het is mijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Midden-Drenthe, best een beetje spannend, maar ook daarvoor geldt mijn motto van mijn heldin P. Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan", zei Mieke Damsma in haar toespraak.Tijdens haar nieuwjaarstoespraak zei Damsma meer in te zetten op jongeren en naoberschap.De gemeente gaat komend jaar meer doen met jongeren en om dat te benadrukken waren er ook een aantal jongeren aanwezig die tijdens de nieuwjaarstoespraak de bezoekers toespraken. Zo was er een 23-jarige ondernemer die handelt in kurk, een bestuurslid van jeugdsoos All Skin die hun alcoholaanpak uitlegde en ook een jonge muzikant die zijn talenten kwam duiden.In 2018 is het plan om jongeren meer te betrekken bij de gemeente. "We hebben natuurlijk jongeren ook gevraagd: wat zou je willen doen?", legt Damsma uit. "Wat voor ideeën heb je om jouw omgeving mooier en beter te maken? Om ook te zorgen dat we met elkaar in je eigen dorp, kern of in deze hele gemeente kunnen samenleven. Wat heb je daar voor nodig? Die ideeën gaan we bekijken en kijken wat daar uitkomt."Het andere grote thema van de avond was naoberschap. Volgens Damsma was Midden-Drenthe al een mooi voorbeeld hoe resultaat behaalt kan worden als mensen goed met elkaar samenwerken. Ze haalde het sleutelbegrip uit de kersttoespraak van de koning erbij: gemeenschapszin. "In de korte tijd dat ik hier burgemeester ben, heb ik al veel gemeenschapszin gezien. In goed Drents: naoberschap." Mensen in de zaal mompelen instemmend dat de kersverse burgemeester uit het zuiden het goed uitgesproken heeft."Uitdragen dat we er hartstikke trots op zijn", vervolgt Damsma. "Dat zou wat mij betreft ook een mooi uitgangspunt zijn voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen worden teveel de tegenstellingen benadrukt, terwijl de mooiste resultaten het beste tot stand komen door samenwerking. Samen met elkaar een fantastisch mooi 2018 maken, wat wil je nog meer?", besluit ze.