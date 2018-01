Deel dit artikel:











Drie gemeenten bepalen in vervolg gezamenlijk beleidsagenda: 'Eén wethouder, één onderwerp' Burgemeester Bert Bouwmeester tijdens zijn nieuwjaarstoespraak (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

COEVORDEN - Drie gemeenten met een gezamenlijke beleidsagenda: Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen gaan intensiever samenwerken.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het is de bedoeling dat raadsleden en burgemeester en wethouders van de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe bestuurlijk gaan samenwerken. Dat zei burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak.



Duidelijke afspraken

Op 24 januari komen alle raadsleden van de desbetreffende gemeenten bij elkaar om te kijken welke onderwerpen op die gezamenlijke agenda moeten komen. "Het wordt dan niet meer ieder met een eigen plannetje voor zich, maar we moeten kijken waar we gezamenlijk kunnen optrekken", vervolgt Bouwmeester. "Er moeten daarover duidelijke afspraken gemaakt worden. Dat niet bijvoorbeeld Coevorden er uiteindelijk in z'n eentje met een plan vandoor gaat."



Eén wethouder

Op deze manier moeten de regio en de gemeenten slagvaardiger worden. "Wat de burger ervan merkt is, dat er voor één onderwerp, bijvoorbeeld één wethouder een vast aanspreek punt wordt. Dat we zeggen: Hè, jij bent de geschikte man of vrouw voor dat onderwerp."



Concreet over welke onderwerpen het dan kan gaan, wil Bouwmeester nog niet zijn. "Dat komt dan wel. Er komt binnenkort ook een persbericht uit."



Burgerinitiatieven

Verder blikte de Coevorder burgemeester in zijn toespraak terug op de afgelopen bestuursperiode, waarin de rol van de gemeente is veranderd. "We zijn meer veranderd in een aanhakende gemeente. Niet meer: wij bepalen, maar vanuit initiatieven vanuit burgers."



Als voorbeelden noemde hij de energiemaatregelen van het dorpshuis in Wezuperbrug, verlichting tussen De Kiel en Schoonoord en de herindeling van het Zuster Mohrpark in Oosterhesselen.



Ook blikte Bouwmeester vooruit. "We gaan aan de slag met het stationsgebied en het centrum. De crisis ligt achter ons, we gaan weer investeren."