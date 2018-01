Onderzoekscommissie bodemvervuiling Ter Apel komt in maart met eindrapport

TER APEL - De commissie Gezondheidsklachten Ter Apel, die onderzoek doet naar de vervuiling van het COA-terrein in Ter Apel, komt uiterlijk in maart met haar eindrapportage.

Dat laat de commissie weten in een voortgangsverslag, meldt RTV Noord De afgelopen maanden heeft de commissie, die onder leiding staat van oud-staatssecretaris Joop Atsma, gesproken met enkele tientallen (oud-)medewerkers die op het terrein hebben gewerkt voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of voor derden.Volgens de commissie waren dit 'zeer plezierige' en 'open' gesprekken en hebben deze bijgedragen aan 'een beter beeld van het klachtenpatroon'.Er is bovendien aanvullend onderzoek verricht naar de bodem, lucht, water, gewassen, gebouwen en radioactiviteit. De commissie laat weten de meeste onderzoeksresultaten binnen te hebben en inmiddels bezig te zijn met de interpretatie daarvan. Verder vinden er nog enkele gesprekken met onderzoekers plaats.De onderzoekscommissie Gezondheidsklachten Ter Apel verwacht dat de eindrapportage uiterlijk in maart klaar is. Als er bevindingen zijn waarop direct actie moet worden ondernomen, wordt het COA echter meteen ingelicht, aldus de commissie.De commissie voert het onderzoek uit in opdracht van het COA. Dat maakt zich al geruime tijd zorgen over de gezondheidsklachten van kantoormedewerkers. Het kantoorpand in Ter Apel is drie jaar geleden gebouwd. Sindsdien hebben werknemers geregeld last van bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen.In de grond onder het gebouw zou in het verleden vervuilde grond zijn opgeslagen, maar een link met de klachten is tot op heden niet gevonden.