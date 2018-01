Assen wil onderzoek economische spin-off Formule 1

ASSEN - Burgemeester Marco Out heeft zich positief uitgelaten over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen.

In zijn nieuwjaarstoespraak pleitte hij voor een onderzoek naar de mogelijke opbrengsten voor de regio als de belangrijkste autoraces van de wereld Assen aan zouden doen. “Laten we deze opbrengsten op korte termijn in kaart brengen. En schieten hier de lichten op groen, laten wij dan met meer dan 300 kilometer per uur aan de slag gaan!”Volgens Out kan de Formule 1 een enorme impuls zijn voor Noord-Nederland. Hij doelt dan niet op de meer dan honderd miljoen raceliefhebbers die de race via de televisie zullen bekijken. Out heeft het over 250.000 mensen die een bezoek aan de regio zullen brengen, als de race op het TT Circuit wordt verreden.Out is wel waakzaam voor te veel enthousiasme en te snel handelen. Je moet volgens de burgemeester de geschiedenis van het circuit niet uit het oog verliezen en zeker niet in de waagschaal stellen. "Natuurlijk moet je de unieke positie in de MotoGP niet verliezen. Niet door aanpassingen in het circuit, niet door het nemen van financiële risico’s en natuurlijk zijn er milieugrenzen."Wanneer het onderzoek naar de economische spin-off van de Formule 1 voor de regio wordt afgerond is nog niet duidelijk.