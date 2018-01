Talen Recycling wil uitbreiden in Meppel

MEPPEL - Talen Recycling wil weg uit Staphorst en uitbreiden in Meppel. Eigenaar Albert Talen heeft al jaren een conflict met de gemeente Staphorst over grondruil.

Volgens RTV Oost zet Talen zijn bedrijf in Staphorst te koop en wil hij met de opbrengst zijn vestiging aan de Hesselterlandweg in Meppel verder uitbouwen.Talen ruilde grond met de gemeente Staphorst, maar begon op zijn nieuwe perceel met afvalverwerking zonder dat hij daar een vergunning voor had. Volgens Talen had de gemeente al schriftelijke toestemming gegeven, maar dit bleek niet zo te zijn. De provincie Overijssel legde Talen een boete op van 50.000 euro, tot woede van de ondernemer.In het conflict werd Talen aangehouden voor mishandeling en bedreiging van een gemeente-ambtenaar en werd hij gearresteerd omdat hij afval op de openbare weg dumpte.Talen wil nu dus weg uit Staphorst, maar geeft zijn strijd tegen de gemeente niet op. De bezwaarschriften tegen de gemeente lopen gewoon door.