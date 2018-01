Don Diablo op een na populairste producer wereldwijd

COEVORDEN - DJ en producer Don Diablo uit Coevorden staat op nummer twee in de lijst van meest gedraaide producers wereldwijd.

De prestigieuze lijst draagt de naam 'Top 101 Producers'. Het criterium van de samenstelling is welke nummers van de producers het meeste zijn afgespeeld in het betreffende jaar. De lijstaanvoerder van afgelopen jaar is de Amerikaan Skrillex. Onder Don Diablo staat de Zweed Axwell. De Nederlander Hardwell staat op nummer vijf in 2017.Een producer helpt bij de opnames van de nummers. Dit kan voor nummers van hem of haar zelf zijn, maar ook van andere muzikanten.Don Diablo eindigde vorig jaar op nummer zeven. Hij is blij met zijn tweede plaats in de nieuwe lijst. "Dit betekent heel veel voor me. Ik heb harder gewerkt dan ooit en zo'n resultaat maakt het het allemaal waard."[instagram: https://instagram.com/p/Bdsc2FlhYXD/