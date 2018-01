CDA-Kamerlid Mulder: Vaart maken met terugschroeven gaswinning

ASSEN - Minister Wiebes moet vaart maken met het terugschroeven van de gaswinning door de NAM. Dat vindt CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen.

Wiebes zei gisteren na de aardbeving met een kracht van 3.4 bij Zeerijp dat Nederland van het gas af moet. Mulder was blij om dat te horen. "Er zit nu iemand die iets wil doen. Maar hij moet wel vaart maken, ook met voorstellen vanuit de Kamer. Bijvoorbeeld met het plan van mijzelf en D66 om gasgestookte cv-ketels te vervangen voor hybride."Het CDA-Kamerlid was gisteren tijdens de aardbeving overigens op werkbezoek in Appingedam. "Ik zat bij mensen thuis aan de keukentafel om te praten over de aardbevingen. Maar we hebben de beving niet gevoeld."Het is tijd voor actie, aldus de Drentse politica. "Ik heb begrepen dat minister Wiebes morgen in Groningen is. Ik hoop dat hij een klap gaat geven op het schadeprotocol, want dat wordt ook steeds maar vooruit geschoven", zegt Mulder. "De frustratie en woede bij mensen bestaat er grotendeels uit dat de schadeafhandeling niet goed geregeld is. Daarbij wijs ik niet alleen naar de NAM. We moeten ons als overheid ook afvragen hoe we met mensen willen omgaan."