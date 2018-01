Deel dit artikel:











68 Drentse restaurants sluiten zich aan bij concurrent van Iens KHN wil concurrentie aangaan met Iens (foto: Pixabay)

ASSEN - Tientallen Drentse restaurants hebben zich tot nu toe aangemeld voor BookDinners, de reserveringssite die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gisteren lanceerde.

KHN wil de concurrentie aangaan met reserveringssites als Iens. Die zijn volgens de organisatie te duur en te machtig. "De machtsbalans is scheef", zegt Bernadet Naber van KHN. "In gesprekken met platforms is het niet gelukt dat te veranderen en om een eerlijk speelveld te creëren beginnen we nu zelf een platform."



Voor een reservering via Iens betaalt een restaurant 1,50 of 2 euro per gast. "Daar komen ook nog vaste maandelijkse kosten bij. De tarieven worden ook steeds hoger. Bij ons betaalt een restauranthouder 15 euro per maand, dat is het."



Vanuit Drenthe hebben zich tot nu toe 68 restaurants aangemeld. In totaal zijn er nu zo'n 2.000 restaurants aangesloten.