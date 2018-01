Deel dit artikel:











Inbraak in negentien schuurtjes bij seniorencomplex Emmer-Compascuum De inbrekers forceerden de deuren van de schuurtjes (foto: Pixabay)

EMMER-COMPASCUUM - Bij een seniorencomplex aan de Spil in Emmer-Compascuum is ingebroken in negentien schuurtjes.

De inbraken vonden vermoedelijk afgelopen nacht plaats. De inbrekers kwamen de schuurtjes binnen door de deuren open te breken. Uit negen schuurtjes is wat gestolen. Het gaat vooral om elektrische fietsen en gereedschap.



Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.