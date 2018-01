Stelling: Ik kan geen dag zonder gas

ASSEN - De discussie over gaswinning laait weer op na gisteren. Groningen werd opgeschrikt door een aardbeving van 3.4 op schaal van Richter.

Er zijn plannen om de gaswinning flink naar beneden te schroeven. Minister Wiebes van Economische Zaken wil op langere termijn nog een stap verder gaan: "Nederland moet van het gas af."In praktisch elk huishouden in Nederland wordt gas verbruikt. Dat doen we onder meer voor een warme douche, om een lekkere maaltijd te bereiden en om in een verwarmd huis te zitten.Hoe erg bent u gesteld op gasverbruik in huis? Kunt u best een dag zonder of moet u er niet aan denken?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren ging de stelling over roken rond het ziekenhuis: Roken bij ziekenhuizen moet kunnen . In totaal stemden er 3.601 mensen. Een kleine 63 procent was het hiermee eens, tegenover 37 procent tegenstemmers.