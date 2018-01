Deel dit artikel:











Straat in Emmen afgezet voor onderzoek naar explosie De EOD doet onderzoek (foto: Persbureau Meter) De auto is zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - De Valtherzandweg in de wijk Emmermeer in Emmen is afgezet. De politie onderzoekt daar een mogelijke explosie.

In de straat staat een auto geparkeerd die zwaar beschadigd is aan de voorkant. Mogelijk komt dat door zwaar vuurwerk. Buurtbewoners zeggen afgelopen nacht een knal te hebben gehoord.



De politie heeft de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De EOD onderzoekt wat voor explosieven er gebruikt zijn.