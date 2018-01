5 tips om zonder gas te leven

ASSEN - Door de aardbevingen in het Noorden wordt de roep om de gaskraan dicht te draaien steeds groter. Maar als we dat nu zouden doen, hoe moet dat dan in huis zonder gas?

Kris Hulzebos, adviseur Duurzaam Bouwen bij Bureau HBC, geeft vijf tips om zonder gas te leven. Hij richt zich op de drie belangrijke zaken: verwarming, tapwater en koken."Een logische tip, maar hier begint het toch echt mee. Bovendien is dit bij veel mensen niet goed geregeld: goede isolatie. Voor je besluit te stoppen met het gebruik van gas en je overstapt op elektriciteit, moet je dit goed op orde hebben. Oftewel: verminder de vraag naar warmte."Lastiger is om een alternatief te vinden voor tapwater en verwarming. Toch is hier een prima oplossing voor: de warmtepomp. Net als de cv-ketel, regelt een warmtepomp de verwarming. Met als grote verschil dat een warmtepomp geen brandstof verbruikt, maar elektriciteit.Als je een combitoestel aanschaft, kan deze ook warm water bereiden. Zo ben je dus en voorzien van een warm huis en van warm water.""Een andere manier om warm water te krijgen is om een close-in boiler te nemen. Eveneens een elektrisch systeem. Hierdoor hoef je geen warmwaterleiding naar de keuken te laten leggen. Met dit systeem heb je snel warm water. Heel milieuvriendelijk is het alleen niet. Het verbruikt veel energie, waardoor de milieubelasting al snel stijgt."Voor de warmte in huis kan een pelletkachel uitkomst bieden. Deze brandt op pelletkorrels: kleine brokjes hout die gemaakt zijn van zaagsel en snippers. Boven zit het reservoir met houtpellets. Die worden vervolgens in de verbrandingskamer gebracht.""Wat steeds meer mensen gebruiken voor het koken, is een inductieplaat. Het gasstel is dus eigenlijk vrij eenvoudig te vervangen."