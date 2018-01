Deel dit artikel:











OM wil veelplegersstraf voor zwaar verslaafde dief De officier van Justitie wil dat recidivist uit Assen celstraf en ISD krijgt (foto:Pixabay)

ASSEN - Twee jaar celstraf met behandeling: dat eist de officier van justitie tegen een 35-jarige Assenaar. Ze wil dat de man de veelplegersstraf ISD krijgt, omdat hij steeds opnieuw winkeldiefstallen pleegt.

De man is zwaar verslaafd aan heroïne en cocaïne en stal in oktober afgelopen jaar vlees en drank bij de Jumbo aan de Nijlandstraat in Assen. De man rekende wel iets af bij de kassa, maar liet toen een tas met gestolen spullen vallen. Hij belandde samen met winkelpersoneel op de grond, toen zij hem wilden pakken.



'Alleen wijn'

De Assenaar vluchtte, maar werd buiten gepakt en terug naar de winkel gebracht. In de rechtszaal ontkende de man dat de tas met gestolen spullen van hem was. Hij zei dat hij alleen een pak wijn onder zijn jas had gestopt.



ISD enige optie

Dat geloofde de officier niet, omdat er meerdere getuigen waren die verklaren dat de man ook de tas met spullen had gestolen. Omdat de man ondanks eerdere straffen en behandelingen steeds weer gaat stelen en nog steeds verslaafd is, vindt zij dat ISD de enige gepaste straf is.



Verslavingskliniek

Zijn advocaat Judith Kwakman bepleitte dat de Assenaar, die drie maanden in voorarrest zit, lang genoeg heeft vastgezeten. Ze wil dat hij wordt veroordeeld tot opname in een verslavingskliniek en voorwaardelijke ISD. Als hij dan stopt met de behandeling, moet hij alsnog twee jaar de cel in.



Uitspraak is op 23 januari.