Het nieuws in een minuut: 9 januari In deze nieuwsminuut onder meer aandacht voor leven zonder gas (foto: ANP)

In het nieuws in een minuut van dinsdag 9 januari vertelt burgemeester Out van Assen dat hij de komst van de Formule 1 ziet zitten. Leven zonder gas, kan dat wel? Minister Wiebes wil dit naar aanleiding van een nieuwe aardbeving gisteren in Groningen. En DJ Don Diablo uit Coevorden staat op de tweede plaats van meest gedraaide producers in de wereld.