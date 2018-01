Deel dit artikel:











Eerste natuurschaatsers gespot in Gasselte Schaatsen op natuurijs in Gasselte (foto: Barry de Vries) Ondergelopen weiland in Gasselte goed voor schaatsplezier (foto: Barry de Vries) Het ijs was dik genoeg (foto: Barry de Vries) Het ijs was dik genoeg (foto:Josien Feitsma)

GASSELTE - Een ondergelopen weiland in Gasselte heeft voor het eerste schaatsplezier van het jaar in Drenthe gezorgd.

Barry de Vries zag dat een laagje water op een weiland langs de Herenkampsdwarsweg bevroren was en besloot het erop te wagen. Met succes: het ijs bleek dik genoeg.



Dooi

Hoe lang de ijsvloer in Gasselte het houdt is de vraag, want vanmiddag gaat het weer dooien. Voor de rest van de week wordt ook geen vorst voorspeld.



Ook geschaatst?

Wellicht zijn er meer plekken in de provincie waar mensen het geprobeerd hebben. Heeft u de schaatsen ondergebonden vandaag? Laat het ons weten en stuur een foto naar redactie@rtvdrenthe.nl of via WhatsApp naar 06 - 515 68 886.