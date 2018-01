Deel dit artikel:











Politiemedewerker ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag Politiemedewerker ontslagen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een medewerker van de politie Noord-Nederland is terecht ontslagen voor onprofessioneel en grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de rechter geoordeeld.

Tegen de medewerker, die een leidinggevende functie had, werd al in 2011 een intern onderzoek ingesteld door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie. Daarop werd besloten de medewerker eervol ontslag te geven. De medewerker ging in beroep, maar de rechter heeft nu geoordeeld dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk.



De politie doet geen mededelingen over hoe de leidinggevende zich misdragen heeft.