Eis: jaar jeugddetentie voor steekpartij in Rolderstraat Assen

ASSEN - Tegen een 18-jarige Assenaar eiste de officier van justitie vandaag een jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het steken van een plaatsgenoot in de Rolderstraat.

Ook vindt ze bewezen dat de man een agent meerdere keren heeft geslagen, bedreigd en hem en een collega heeft bespuugd toen hij werd aangehouden.In de nacht van 30 op 31 juli stak de Assenaar een 21-jarige plaatsgenoot in de borst. Die kwam met drie vrienden verhaal halen bij zijn woning aan de Rolderstraat. Dat deden de vier nadat een meisje hen had gezegd dat zij eerder op de avond door de 18-jarige man was aangerand.Toen het groepje voor de deur stond, kwam de 18-jarige man naar buiten en ontstond duw- en trekwerk. Plotseling ontdekte de 21-jarige man dat er bloed in zijn shirt zat en ontdekte hij een steekwond op zijn borst. Meerdere getuigen verklaarden dat ze de 18-jarige man met een mes hadden gezien. Zelf ontkende de man in de rechtszaal dat hij een mes in de handen heeft gehad.Twee politieagenten die hem even later wilden aanhouden, merkten dat de man boos werd en zich begon te verzetten. De man belandde met de mannelijke agent op de grond en sloeg de agent meerdere keren tegen het hoofd. Daarna spuugde hij de agent in het gezicht. De Assenaar bespuugde zijn vrouwelijke collega even later ook. Op het politiebureau bedreigde de Assenaar de mannelijke agent. Hij zit sindsdien vast.De 21-jarige Assenaar werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van justitie is bewezen dat hij slachtoffer is geworden van een poging tot doodslag, omdat de verdachte het risico nam dat hij zo overlijden door hem in de borst te steken.Het slachtoffer is gewichtheffer op landelijk niveau en was lange tijd uit de running. Hij eiste bijna 5000 euro schadevergoeding. De agenten willen ruim 600 euro schadevergoeding van de Assenaar.Op 23 januari doet de rechtbank uitspraak.