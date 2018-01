'Don Diablo is nog groter dan wij hier denken'

COEVORDEN - De beroemde Drent Don Diablo eindigde als tweede in de Top 101 Producers 2017. Dat betekent dat hij bijna de meest beluisterde producer ter wereld is. "Vooral in Amerika zijn ze enorm fan van Don", zegt Jordi Warners, Emmenaar en DJ bij muziekzender Slam!

De Coevordenaar moet alleen Skrillex voor zich dulden op de prestigieuze ranking . Volgens Warners is dat ook niet heel gek, omdat deze Amerikaanse producer onder meer nummers voor de populaire popster Justin Bieber maakt.Een producer helpt bij de opnames van de nummers. Dit kan voor nummers van hem of haar zelf zijn, maar ook van andere muzikanten."Don Diablo houdt zich minder bezig met het maken van nummers voor andere artiesten. Hij staat dus vooral zo hoog in de lijst vanwege zijn eigen nummers", zegt Warners, die eraan toevoegt dat zijn clubnummers erg goed scoren. "Die worden minder vaak op de radio gedraaid, maar des te meer bij festivals."Volgens Warners is Don Diablo nog groter dan wij in Nederland vaak denken. "Wereldwijd is hij echt heel groot. En ja, ik vind hem zelf ook erg tof. Zijn muziek is soms een beetje commercieel, maar niet té. Waardoor het stoer blijft. En zo ziet hij er ook uit, met zijn hippe kledingstijl", zegt hij. "Het zou geweldig zijn als hij dit jaar als eerste zou eindigen."