'Drenthe kan snel van het gas af' Het aardgasveld Witterbroek in Assen (foto: ANP / Jerry Lampen)

ASSEN - Drenthe kan snel van het gas af. Dat stelt Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra. Hij zegt dat als reactie op de uitspraak van minister Eric Wiebes, die vindt dat Nederland snel zonder gas moet.

Wiebes zei dat na de aardbeving van gisteren in het Groningse Zeerijp. Die beving had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter.



"Toen het aardgas in 1959 werd gevonden, is Nederland in tien jaar aan het gas gegaan. Het is nu ook mogelijk om snel volledig op elektriciteit over te schakelen," zegt Koornstra, koploper op het gebied van duurzaamheid.



Van gas naar elektrisch

Elektrificeren is zijn toverwoord. "Ik ben uitgelachen toen ik in 2009 in een elektrische auto begon te rijden, ver voordat Tesla met een elektrische auto kwam. Mijn vrouw begon ook te protesteren toen ik haar op elektriciteit wilde laten koken. Topkok Cas Spijkers heeft haar toen voorgedaan hoe je lekker kunt koken op inductie en inmiddels wil ze niet anders meer", legt hij uit.



Koornstra wijst erop dat er volgens hem een grote ramp gaande is in de vorm van klimaatverandering. "De investeringen in duurzame energie moet je zien als verzekeringspremie om klimaatverandering tegen te gaan", zegt hij.



Landelijke aanpak

Hij trekt de vergelijking met de watersnoodramp. "Toen Zeeland onder water stond in 1953, zeiden we met z'n allen: dit willen we nooit meer. Binnen drie maanden was er toen een Deltaplan. Voor de overstap van gas naar elektrisch is nu ook nationaal plan nodig. Het ministerie van Economische Zaken is nu bezig om samen met vernieuwers zo'n plan op te stellen", aldus Koornstra.



Wachten op het Rijk hoeft niet. "Ontwikkelingen komen juist uit de regio. Er worden nu her en der in Drenthe al energieneutrale wijken gebouwd", zegt hij.



Ook zelf actie

En ook de individuele Drent kan zelf wat doen. "Heb je 100 euro? Koop ledlampen. Die investering betaalt zichzelf meteen terug", besluit Koornstra.