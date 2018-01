Valtherzandweg in Emmen weer vrij na explosie

EMMEN - De Valtherzandweg in Emmen is weer vrijgegeven. De straat was sinds vanochtend afgesloten voor onderzoek naar een explosie.

Buurtbewoners hoorden afgelopen nacht een harde knal. Een auto die in de straat geparkeerd stond was zwaar beschadigd aan de voorkant. "Mogelijk komt dat door zwaar vuurwerk of een ander soort explosief", aldus de politie.De politie schakelde de hulp in van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Die onderzocht het beschadigde voertuig . Over de uitkomst van dat onderzoek is nog niets bekend. De auto is afgesleept.