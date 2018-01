‘Nauwere samenwerking gemeenten Zuidoost-Drenthe geen opmaat tot fusie’

EXLOO - De opbloeiende liefde tussen de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn zal niet leiden tot een fusie of herindeling. Dat zegt burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn.

Zijn collega Bert Bouwmeester van Coevorden vertelde maandag in zijn nieuwjaarsrede dat de drie gemeenten nog verder willen samenwerken en dat er een gezamenlijke raadsvergadering komt op 24 januari in Noord-Sleen.Volgens Seton gaat het om een oriënterende bijeenkomst. “Besluiten zullen er niet vallen, die worden in de afzonderlijke raden genomen. Nee, het is zeker niet de bedoeling om de gemeenten samen te voegen of voor een herindeling te gaan. We willen gewoon kijken hoe we op een aantal punten slimmer kunnen samenwerken. Daar kunnen we allemaal lol van hebben.”De drie gemeenteraden hebben al eerder met elkaar gesproken en ook nu al werken de drie gemeenten samen, onder andere op het gebied van ICT. Een mogelijke volgende stap is verdere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme.Wethouder Albert Trip van Borger-Odoorn vindt dat volstrekt logisch. “Want de toerist heeft niets met gemeentegrenzen. Die komt naar onze regio. Ik denk dat het goed is als gemeenten verder kijken dan de eigen neus lang is.”