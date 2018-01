Wedstrijd van de week: ACV - Quick Boys

VOETBAL - Voetbalclub ACV uit Assen neemt het vanmiddag op tegen Quick Boys.

RTV Drenthe zendt de wedstrijd live uit via een stream op deze website. Kijk hieronder live mee:ACV opent het jaar 2018 met een thuisduel tegen Quick Boys uit Katwijk aan Zee, een ontmoeting tussen de nummers 16 en 4 van de derde divisie.Quick Boys, de club van de trainers Gert Aandewiel en Dirk Kuijt, heeft 28 punten terwijl ACV op 14 staat. De Assenaren staan nog net boven de rechtstreekse degradatiestreep. Spijkenisse hijgt op één punt achterstand echter in de nek van de ploeg van trainer Fred de Boer. Het gat met hekkensluiter Magreb'90 is met 11 punten wel zeer groot.Het commentaar bij de wedstrijd is van Niels Dijkhuizen. RTV Drenthe zendt elke week een sportwedstrijd uit op internet onder de noemer Wedstrijd van de week.