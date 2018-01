Deel dit artikel:











Man uit Assen verdacht van misbruiken stiefkinderen Man uit Assen verdacht van misbruiken stiefkinderen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 41-jarige man uit Assen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van drie stiefkinderen. Hij zou vandaag voor de rechtbank in Assen terechtstaan voor ontucht met een dochter van zijn ex-vriendin tussen oktober en begin december 2016. Het meisje was destijds 12 jaar oud.

De rechtbank stelde de zaak uit, omdat er een nieuwe aangifte is binnengekomen bij de politie. Een andere ex-vriendin van de Assenaar stapte vorige maand naar de politie met het verhaal dat ook haar twee kinderen door de man zouden zijn misbruikt. De vrouw heeft vorige week officieel aangifte gedaan. Het seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2007 en 2013.



Zaken tegelijkertijd voor de rechter

De officier van justitie vroeg de rechtbank om uitstel, omdat ze wil dat de zaken tegelijkertijd door de rechtbank kunnen worden behandeld. Daar was advocaat Meike Lubbers het niet mee eens. "Er is nu een nieuwe aangifte, maar het hele onderzoek in die nieuwe zaak moet nog worden opgestart, mijn cliënt moet nog worden gehoord en dan moet nog worden beoordeeld of hij vervolgd wordt."



Volgens Lubbers kan dit lang duren en is het nog maar de vraag of die leidt tot een strafzaak. "Ik vind dat de officier een beetje op de zaken vooruitloopt." De rechtbank ging niet mee in haar betoog.



Voor de zomer duidelijkheid

De officier zegde toe dat ze het onderzoek in de nieuwe zaak prioriteit geeft, zodat er voor de zomer duidelijkheid is en de man niet eindeloos op een vervolg van zijn strafzaak moet wachten.