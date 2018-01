Nieuwjaarstoespraak Klijnsma: van het ontmoeten van lieverds tot het stoppen met gas

ASSEN - "Het is tijd om gas te vervangen." Die oproep deed commissaris van de koning Jetta Klijnsma vanmiddag in haar nieuwjaarstoespraak op het provinciehuis in Assen.

Ik heb zoveel lieverds ontmoet Jetta Klijnsma

Volgens haar heeft Drenthe eerder ook al een energie-omslag gemaakt. "De energiebron in de negentiende eeuw was natuurlijk turf, waarmee Drenthe heel Nederland van energie voorzag. Toen zaten we ook in een energietransitie: turf werd immers vervangen door kolen en later door aardolie en gas."En nu moet het gas dus ook verdwijnen, aldus de commissaris van de koning. "De aardbeving van gisteren (in het Groningse Zeerijp, red.) maakt dat des te duidelijker. En niet alleen dat, ook de schadeafhandeling." Volgens Klijnsma hebben Drenten die in het winningsgebied wonen dezelfde zorgen als de Groningers.De CdK vindt dat Drenthe goed bezig is met de omslag. Ze wijst daarbij op energie uit wind, zon, bodem en biomassa. Die omslag levert volgens haar banen op, maar tegelijkertijd beseft ze dat dit ruimte kost. In Drenthe is ook weerstand tegen grootschalige wind- en zonneparken. Een mogelijk oplossing draagt ze overigens niet aan in haar nieuwjaarstoespraak.Het jaar 2018 wordt volgens Klijnsma een oogstjaar. Ze wijst onder meer op de theatervoorstelling Het Pauperparadijs, die dit jaar in het Amsterdamse Carré wordt opgevoerd. Die gelegenheid wordt door de provincie aangegrepen om Drenthe verder op de kaart te zetten.Verder wordt dit jaar begonnen met de aanleg van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Bovendien wordt er een zogeheten zorgtafel opgezet, waarin antwoord gegeven moet worden op vragen over ziekenhuiszorg. Die zorgtafel komt er, na de sluiting van de kinderafdeling en de afdeling verloskunde in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.Klijnsma greep de nieuwjaarstoespraak ook aan om mensen te bedanken voor het 'warme welkom', na haar aanstelling als commissaris van de koning. "Ik heb zoveel lieverds ontmoet die mij geholpen hebben en wegwijs hebben gemaakt in mijn nieuwe omgeving." Binnenkort verhuist ze naar Assen.Ze deed ook een oproep aan Drenten om met haar in gesprek te gaan. Zo staat er in haar kantoor een grote, ovalen tafel. "Een grote tafel is bij uitstek het belangrijkste instrument van een bestuurder. Aan die tafel ontmoet je elkaar. De tafel is onontbeerlijk om met elkaar van gedachten te wisselen en vaak ook stevig te debatteren over hoe nu verder. Criticasters zijn natuurlijk ook welkom."