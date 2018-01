Deel dit artikel:











Geen ruimte meer in MFA Valthermond: dan maar een blokhut op het dak De illegale blokhut op het dak (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen) De blokhut dient als berging voor schoffels en bezems (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

VALTHERMOND - De gemeente Borger-Odoorn zit in de maag met een illegaal geplaatste blokhut op het dak van MFA ’t Brughuus in Valthermond. De blokhut is geplaatst omdat er onvoldoende opslagruimte zou zijn.

Geschreven door Steven Stegen

Een inwoner van het dorp maakte de gemeente attent op de blokhut op het dak en omdat het bouwwerk illegaal is, zou de gemeente moeten handhaven. Maar daar wacht wethouder Freek Buijtelaar nog even mee. "Die blokhut zie ik als een symptoom. Ik wil eerst in gesprek met het bestuur om te kijken of er echt sprake is van ruimtegebrek."



Pragmatische oplossing

De wethouder heeft niet de indruk dat het bestuur van de MFA moedwillig de regels heeft omzeild. "Ze hebben blijkbaar een probleem en hebben een pragmatische oplossing bedacht. Pas later hebben ze een vergunning aangevraagd." Die is geweigerd, omdat het bouwwerk niet aan de regels voor welstand voldoet. Ook moet onderzocht worden of de dakconstructie eventueel wel geschikt is.



'Overdreven'

Beheerder Henk Mulder van de MFA vindt het allemaal een beetje overdreven. "Het hok staat er al een paar jaar. Je ziet er bijna niets van. Nee, het is geen loungeplek, er staan schoffels en bezems in. En nog iets: hoe zo illegaal? De gemeente heeft ons toegezegd dat ze een oplossing zoeken en dat het hok mag blijven staan."