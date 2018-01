Deel dit artikel:











NAM-directeur Schotman: Aardbeving niet onverwacht NAM-directeur Gerald Schotman (foto: ANP / Siese Veenstra)

ASSEN - Directeur Gerald Schotman van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vindt de aardbeving van maandag in Groningen 'ontzettend erg'. "Heel erg voor de mensen die in Groningen wonen en nu misschien weer schade hebben, maar ook schrik en angst. En een beetje de teleurstelling dat er nu ineens zo'n grote beving is nadat het twee jaar rustiger was gegaan."

Schotman zegt in een reactie dat het voorspellen van aardbevingen heel moeilijk is. Maar die van gisteren viel volgens hem qua grootte wel binnen de bandbreedte die was voorspeld en is 'dus niet onverwacht'.



Analyses

De NAM analyseert als exploitant van het Groninger gas wat er gebeurd kan zijn en stuurt de conclusies binnen twee dagen naar het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat stuurt het op zijn beurt met advies door naar de minister van Economische Zaken, die beslist of moet worden ingegrepen.



Wat betreft de schade-afhandeling heeft de NAM-directeur van de minister begrepen dat binnenkort het nieuw onafhankelijk schadeprotocol er is. "Dat is goed, want dan weten mensen dat hun schade wordt aangepakt, onafhankelijk van een club als de NAM, die er belang bij heeft."