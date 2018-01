Jouw mening: Bouw niet zomaar in de natuur

De burgemeester en wethouders van Tynaarlo willen toestemming geven om midden in de natuur bij Paterswolde tien vrijstaande woningen te bouwen. De huizen worden gebouwd omdat de Groninger woningmarkt oververhit raakt. En daarom vestigen veel mensen zich aan de zuidkant van de Stad.

In 2002 lagen er ook al plannen om te bouwen in dit stuk natuurgebied. Toen ging het om 75 recreatiewoningen. Omdat dit in het bestemmingsplan staat, is het volgens B en W ook mogelijk om hier tien vrijstaande woningen te bouwen.Wonen in de natuur lijkt wel leuk, maar is dit wel een oplossing voor de oververhitte woningmarkt? Of moet de natuur met rust gelaten worden? Wij zijn benieuwd wat jij vindt, daarom is onze stelling:De vorige keer ging de stelling over ecologisch maaien. De gemeente Aa en Hunze begint volgend jaar met ecologisch bermbeheer. Maar moeten alle gemeenten dat niet doen? 69,46 procent van de stemmers op onze website is het hier mee eens. Op Twitter is dat 100 procent. Ook op Facebook zijn de meeste stemmers voor: 92 procent kiest eens.